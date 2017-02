Twee grote Windows-updates dit jaar

Door ANP - 21-2-2017, 17:58

CANBERRA - Microsoft heeft tijdens een Ignite-event in Australië bekendgemaakt dat het dit jaar met twee grote updates komt voor Windows 10. Naast de Creators-update in april, brengt de Windowsmaker in het najaar Redstone 3 uit.

Door ANP - 21-2-2017, 17:58 (Update 21-2-2017, 17:58)

Wat er precies in de update zit die in het najaar wordt vrijgegeven, is vooralsnog vaag. Wat al wel eerder uitlekte is dat Microsoft bezig is met een complete make-over van het design van Windows 10. Onder projectnaam NEON wordt alles een stuk consistenter gemaakt en wordt het huidige 'platte' uiterlijk van Windows aangevuld met transparantie.

Een exacte datum van Redstone 3 is niet bekendgemaakt, maar het zal ergens in het vierde kwartaal van dit jaar worden.