Snapchat komt met speciale camerabril

ANP Snapchat komt met speciale camerabril

SAN FRANCISCO - Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, gaat zich meer richten op hardware. De eerste stappen worden gezet met een speciale camerabril, Spectacles. Vanaf maandag is het apparaat te koop in de Verenigde Staten.

Door ANP - 20-2-2017, 21:55 (Update 20-2-2017, 21:55)

De bril gaat rond de 130 dollar kosten en geeft gebruikers van Snapchat de mogelijkheid om videoclips van 10 seconden te maken en meteen te delen. De bril kan via WiFi of Bluetooth met een telefoon worden verbonden. De video's zijn rond en niet rechthoekig. Dat is geen foutje, maar een bewuste keuze, omdat dat ook is hoe mensen de wereld om zich heen zien, aldus Snap.

De bril is afgelopen herfst al verkocht. Via speciale verkoopautomaten kon de bril worden gekocht. Die strategie moest het apparaat een exclusieve status geven.

Vooralsnog heeft de bril maar weinig opgeleverd in termen van geld. Het is ook de vraag in hoeverre dit gaat gebeuren. Volgens Variety zijn draagbare elektronica nog lang geen gemeengoed en is het dus maar de vraag of de bril het bedrijf veel gaat opleveren. Toch wil Snap, dat zich inmiddels 'camerabedrijf' is gaan noemen aldus Reuters, fors inzetten op 'gadgets die als zoete broodjes over de toonbank gaan'. Daarvoor zijn honderden mensen in dienst genomen die deze visie moeten omzetten in producten.