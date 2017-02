'Webshoppen in China valt niet tegen'

AMSTERDAM - Onlineshoppen in China is in veel gevallen de moeite waard. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek onder 1666 panelleden. Acht op de tien ondervraagden zeggen in de toekomst nog wel eens gebruik te maken van een Chinese webwinkel, ondanks miskopen, taalbarrières en de langere levertijd.

Door ANP - 20-2-2017, 11:33 (Update 20-2-2017, 11:33)

De lage prijzen lokken volgens de Consumentenbond steeds meer Nederlanders naar webwinkels als AliExpress, Lightinthebox en Dealextreme. Vooral accessoires zoals een tablethoes of smartphone-oplader zijn populair. Ook kleding en elektronica werden vaak besteld.

Ongeveer een kwart van de ondervraagden zegt wel eens een product met mankementen in China te hebben gekocht. Dat is relatief veel, want onder alle Nederlandse onlineaankopen is dat slechts 9 procent.

Een reden voor consumenten om niet te winkelen bij Chinese webshops is angst voor slechte service bij problemen. Die angst blijkt volgens de Consumentenbond niet altijd gegrond. Het klantcontact wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,2, al verloopt de communicatie meestal in - soms gebrekkig - Engels.