ANP 'Uber verzweeg seksuele intimidatie'

SAN FRANCISCO - Uber wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. De voormalige programmeur Susan Fowler schreef zondag op haar blog dat haar baas seks met haar wilde en dat het bedrijf haar klachten daarover negeerde. ''Wat Fowler beschrijft is verschrikkelijk en gaat in tegen alles waar Uber voor staat en in gelooft'', schreef topman Travis Kalanick in een reactie. Hij heeft opdracht gegeven voor een intern onderzoek en zegt dat ''iedereen die zich zo gedraagt of dit normaal vindt, zal worden ontslagen''.

Door ANP - 20-2-2017, 10:15 (Update 20-2-2017, 10:15)

Fowler verliet Uber in december. Ze had er een jaar gewerkt. Op haar blog schreef ze dat ze op haar eerste werkdag al berichten kreeg van haar baas. ''Het was duidelijk dat hij probeerde me te verleiden tot seks, en het ging zo duidelijk te ver dat ik meteen screenshots van de chats nam en het doorgaf aan personeelszaken.'' Die afdeling concludeerde dat het een onschuldige vergissing van een goed presterende collega was, aldus Fowler. Ze moest naar eigen zeggen kiezen: overstappen naar een andere afdeling van Uber, of hem afwijzen en accepteren dat haar volgende beoordeling slecht zou zijn.

Fowler stapte uiteindelijk over. Daar hoorde ze vergelijkbare verhalen van andere vrouwen, die ook over dezelfde manager hadden geklaagd. Het was dus helemaal geen onschuldige vergissing van hem, aldus Fowler. Ook na Fowler zou hij een vrouwelijke medewerker hebben benaderd, en ook die kreeg te horen dat het de eerste keer was dat hij over de schreef ging.

De man is uiteindelijk vertrokken, schrijft Fowler, maar het is niet bekend waarom.