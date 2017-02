Duo met vals geld gepakt door WhatsApp-groep

TIEL - Twee mannen die vals geld wilden uitgeven in de horeca in Tiel zijn in de nacht van zaterdag op zondag door een WhatsApp-groep van horecaondernemers gesnapt. Dat meldt de politie.

Door ANP - 19-2-2017, 12:39 (Update 19-2-2017, 12:39)

De ondernemers gebruikten de WhatsApp-groep om elkaar te waarschuwen. Rond 03.00 uur werd de politie gevraagd naar een horecagelegenheid te gaan waar twee mannen aan de praat werden gehouden. De horecaondernemer vertelde dat hij die avond via de groep was geïnformeerd over een duo dat in een ander café die avond had betaald met - naar later bleek - vals geld.

Ook in zijn tent hadden de mannen van 35 en 29 jaar uit Tiel geprobeerd met vals geld te betalen. Het tweetal is opgepakt. Enkele valse bankbiljetten zijn in beslag genomen. De horecaondernemers hebben aangifte gedaan. Het duo wordt zondag verhoord.