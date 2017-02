YouTube wil kortere unskippable advertenties

SAN BRUNO - YouTube staakt vanaf volgend jaar de ondersteuning van de dertig seconden durende advertenties die niet kunnen worden overgeslagen. In plaats daarvan moeten er kortere formats komen, meldt het magazine Campaign.

Google hoopt met de stap, die volgend jaar moet ingaan, gebruikers een betere advertentie-ervaring te bieden. ‘’Onderdeel daarvan is dat we hebben besloten met ingang van 2018 te stoppen met het ondersteunen van de dertig seconden durende advertenties die niet kunnen worden overgeslagen en ons in plaats daarvan te focussen op formats die zowel voor gebruikers als voor adverteerders goed werken’’, heeft een woordvoerder van Google aangegeven.

YouTube introduceerde in april vorig jaar nog een zes seconden durend advertentieformat, waarbij de advertentie niet is over te slaan. Het platform zou dit format het komende jaar meer willen gaan promoten.

Strategisch directeur van Born Social Callum McCahon denkt dat adverteerders niet blij zijn met de stap. YouTube is volgens McCahon echter bereid die prijs te betalen om ervoor te zorgen dat mensen zullen blijven kijken. ‘’Ik zie dit als een signaal dat YouTube erg bezorgd is over Facebook.’’ Het video-aanbod van Facebook wordt volgens de strategisch directeur met de dag aantrekkelijker voor merken. ‘’En YouTube is in paniek.’’