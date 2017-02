Duitse waakhond: vernietig pratende pop

BONN - De Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur roept ouders op de pratende pop ‘My Friend Cayla’ onschadelijk te maken. Met de pop kunnen kinderen namelijk worden afgeluisterd.

Door ANP - 17-2-2017, 17:32 (Update 17-2-2017, 17:32)

De pop werd in Nederland door Intertoys en Bart Smit verkocht. Nadat de Noorse Consumentenbond constateerde dat iedereen in de buurt van de pop met een mobiele telefoon via bluetooth gesprekken kan afluisteren en de pop ook iets kan laten zeggen, besloot Blokker Holding, eigenaar van Bart Smit en Intertoys, begin december de pratende pop voorlopig uit voorzorg uit de schappen te halen.

De pop is in Duitsland verboden, zegt voorzitter van het Bundesnetzagentur Jochen Homann. Het speelgoed mag niet meer worden verkocht. Fabrikant Genesis Toys heeft volgens de BBC nog niet gereageerd op de oproep van de Duitse toezichthouder.

De distributeur van de pop heeft eerder aangegeven dat de hacks geïsoleerde gevallen waren en werden uitgevoerd door specialisten. De app van de pop zou een upgrade krijgen waarmee de problemen zouden worden verholpen. Volgens experts bestaan de problemen echter nog steeds.