Gezichtsherkenning moet lemuren redden

ANP Gezichtsherkenning moet lemuren redden

ANTANANARIVO - Amerikaanse onderzoekers hebben gezichtsherkenningssoftware ingezet om lemuren van elkaar te onderscheiden. De op Madagascar levende halfapen blijken zeer goed te herkennen door de computer. In een test werden 98,7 procent van de beesten succesvol herkend door het programma LemurFaceID, schrijven de wetenschappers in het tijdschrift BMC Zoology.

Door ANP - 17-2-2017, 13:22 (Update 17-2-2017, 13:22)

Voor de herkenning van verschillende dieren wordt nu nog vooral uitgegaan van andere kenmerken zoals lichaamsgrootte, opvallende kleurpatronen of bijvoorbeeld littekens. Ze blijken echter ook allemaal een ander gezicht te hebben. De onderzoekers pasten gezichtsherkenningssoftware voor mensen aan om die gezichten te herkennen. Zo werd de invloed van gezichtshaar beperkt en moest de software ook om leren gaan met veranderende natuurlijke belichting.

Lemuren zijn bedreigde diersoorten. Door de inzet van computers met de software kunnen de beesten langduriger onderzocht worden en kan er dus meer geleerd worden over hoe we de dieren kunnen beschermen. Met enige aanpassingen is de software ook geschikt te maken voor onderzoek naar andere dieren zoals apen en beren, verwachten de onderzoekers.