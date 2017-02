Weeralarm zonder internet

ANP Weeralarm zonder internet

ATLANTA - IBM-dochter The Weather Company gaat gebruikers van zijn weerapp waarschuwen voor natuurrampen of aankomend noodweer zonder dat zij een internetverbinding nodig hebben. De telefoons kunnen elkaar direct benaderen en vormen zo een zogeheten mesh-netwerk.

Door ANP - 17-2-2017, 12:05 (Update 17-2-2017, 12:05)

De waarschuwingen via een mesh-netwerk komen als eerste in India beschikbaar. Daarna volgen nog 42 landen in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en Azië. Juist in die landen zijn de mobiele netwerken snel overbelast omdat de vraag naar data groter is dan de netwerken aankunnen.

Dankzij de mesh-technologie is er maar een telefoon met internetverbinding nodig om waarschuwingen vervolgens toch te verspreiden. Daar zit uiteraard wel een limiet aan. Telefoons moeten binnen een redelijke afstand van elkaar blijven om deel van het mesh-netwerk uit te kunnen maken. Voor echt geïsoleerde locaties is de nieuwe app dus niet geschikt.

De nieuwe versie van The Weather Channel-app is alleen voor Android beschikbaar.