'Apple maakt vanaf april iPhones SE in India'

ANP 'Apple maakt vanaf april iPhones SE in India'

NEW DELHI - Apple laat vanaf april iPhones SE in India produceren. Dat meldt de Indiase krant Economic Times vrijdag. Het Taiwanese Wistron, dat in opdracht van Apple telefoons bouwt, zou dan een fabriek in Bangalore gereed hebben.

Door ANP - 17-2-2017, 10:39 (Update 17-2-2017, 10:39)

In eerste instantie laat Apple 300.000 tot 400.000 telefoons maken in India. Dat ondanks het feit dat er nog geen groen licht van de Indiase overheid is voor wat betreft de belastingkorting die Apple graag wil hebben. Het bedrijf wil namelijk al ''ervaren hoe het is om in India te assembleren'', laat een bron aan de krant weten.

Apple heeft plannen om meer telefoons in India te produceren. Daardoor gaat de prijs van de toestellen in het bevolkingsrijke land omlaag en kan Apple zijn marktaandeel vergroten. Struikelblok was tot nu toe dat Apple ook zogeheten ''refurbished'' toestellen in India wil aanbieden. Dat zijn toestellen die terug zijn gekomen vanwege een defect en waarvan een deel van de onderdelen is vervangen. India verbiedt de verkoop daarvan vooralsnog.