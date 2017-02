Facebook zet in op artificiële intelligentie

MENLO PARK - Facebook gaat een aantal regels en mogelijkheden aanpassen. Zo kunnen gebruikers straks zelf aangeven wat ze aanstootgevend vinden en wat niet. Ook wil topman Mark Zuckerberg verder inzetten op het gebruik van artificiële intelligentie. Zuckerberg schrijft dat in 'Building Global Community’, een document dat hij op Facebook heeft gepubliceerd. Hij schetst daarin zijn visie op de toekomst van de sociale netwerksite. Het is de eerste keer sinds de beursgang van Facebook in 2012, dat Zuckerberg dit doet.

Door ANP - 17-2-2017, 5:18 (Update 17-2-2017, 5:18)

Volgens Zuckerberg kan kunstmatige intelligentie helpen om te bepalen welke teksten, foto's en video geweld, seksuele content of haat omvatten.

Hij realiseert zich onder meer dat er cultuurverschillen zijn tussen de miljarden gebruikers. De een neemt aanstoot, aan iets wat de ander prima vindt. ,,Europeanen hebben minder problemen met naaktfoto's dan Aziaten en mensen uit het Midden-Oosten. We willen daarom naar een systeem met lokaal toezicht." Gebruikers kunnen dan op verschillende vlakken zelf aangeven wat ze acceptabel vinden.Als ze dat niet instellen, wordt en 'gemiddelde' genomen van de voorkeuren in de regio van de gebruiker.