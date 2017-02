Uber krijgt boete voor illegale lobby

ANP Uber krijgt boete voor illegale lobby

CHICAGO - Uber heeft een boete gekregen van de Amerikaanse stad Chicago. Toen de dienst in 2015 geen passagiers mocht oppikken bij het vliegveld van de stad, stuurde Uber-adviseur David Plouffe een mailtje naar burgemeester Rahm Emanuel met het verzoek om hulp. Plouffe en Emanuel kenden elkaar goed, ze hadden samen voor president Barack Obama gewerkt. Maar Plouffe stond niet geregistreerd als lobbyist voor Uber, en mocht dus geen contact opnemen.

Door ANP - 17-2-2017, 0:34 (Update 17-2-2017, 0:34)

Plouffe moet nu een boete van 90.000 dollar betalen, omgerekend 84.000 euro. Uber kreeg een boete van 2000 dollar (bijna 1900 euro). Uber erkende schuld, maar had om een lagere straf gevraagd. ''In dit geval hebben we een fout gemaakt en we houden ons aan de beslissing'', aldus Uber in een reactie.