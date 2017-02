Oekraïense hacker krijgt 41 maanden cel in VS

NEWARK - Een hacker uit Oekraïne is donderdag veroordeeld tot 41 maanden cel in de Verenigde Staten. Sergej Vovnenko, alias Flycracker en Darklife, heeft toegegeven dat hij meer dan 13.000 computers heeft besmet om creditcardgegevens te stelen. Vovnenko moet ruim 83.000 dollar terugbetalen.

Door ANP - 16-2-2017, 23:38 (Update 16-2-2017, 23:38)

De 31-jarige Vovnenko zit al bijna drie jaar in voorarrest. Hij kan dus over een paar maanden op vrije voeten komen. Volgens zijn advocaat heeft hij beloofd dat hij op het rechte pad zal blijven.

Vovnenko heeft tussen 2010 en 2012 computers van mensen en bedrijven gehackt. Hij maakte gebruikersnamen en wachtwoorden buit. Hij gebruikte Zeus-malware met een keylogger om de informatie te krijgen. Hij verkocht die gegevens op hackersfora. Vovnenko werd in 2014 opgepakt in Italië en in 2015 uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Swatting

Vovnenko zou ook achter een complot tegen de cyberonderzoeker Brian Krebs van het blog Krebs on Security zitten. Volgens Krebs wilde Vovnenko heroïne naar het huis van Krebs laten sturen en daarna de politie tippen. Dat uitlokken van een inval wordt swatting genoemd. Krebs kwam het plan zelf op het spoor en waarschuwde de politie. Vovnenko is hier niet voor veroordeeld.