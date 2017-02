Topman Samsung gearresteerd

SEOUL - De topman van Samsung, Lee Jae-yong, is formeel gearresteerd. Hij wordt verdacht van omkoping, verduistering en betrokkenheid in een groot corruptieschandaal dat de positie van president Park Geun-hye doet wankelen.

Door ANP - 16-2-2017, 22:36 (Update 16-2-2017, 22:36)

De aanklagers hadden om een arrestatiebevel tegen Lee gevraagd. Hij was daar donderdag over gehoord door een rechter in Seoul. Na afloop daarvan werd Lee naar een gevangenis ten zuiden van de Zuid-Koreaanse hoofdstad gebracht, in afwachting van de uitspraak. Daar hoorde Lee vrijdagochtend vroeg (lokale tijd) dat de rechter instemde met het arrestatiebevel en dat hij dus werd vastgezet.

Lee zou steekpenningen van totaal 43 miljard won (35,3 miljoen euro) hebben betaald aan een vriendin van Park, Choi Soon-sil.

Lee zou topbestuurders van Samsung onder meer hebben opgedragen om dubieuze organisaties te financieren die werden gerund door de vertrouweling van president Park. Hij zou daar naar verluidt politieke en zakelijke gunsten voor terug hebben gekregen. Eerder werd een verzoek om Lee te arresteren nog afgewezen.

De rechter verwierp het verzoek om een andere verdachte te arresteren. Daar ging het om Park Sang-jin, topman van Samsung Electronics, het belangrijkste onderdeel van het Samsung-concern.