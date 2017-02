Airbnb koopt site die villa's verhuurt

SAN FRANCISCO - Airbnb koopt een Canadese site die luxe onderkomens verhuurt. Het is niet bekendgemaakt hoeveel Airbnb betaalt voor Luxury Retreats, maar Bloomberg meldt op basis van bronnen dat het om een bedrag van ongeveer 300 miljoen dollar gaat. Dat is omgerekend 281 miljoen euro. De onderhandelingen en het bedrag waren vorige week al eerder uitgelekt.

16-2-2017

Luxury Retreats biedt meer dan 4000 onderkomens over de hele wereld aan, waaronder zeven villa's op Bonaire. Die leveren ongeveer 150 miljoen dollar aan boekingen per jaar op. Klanten kunnen ook koks, bartenders en masseurs boeken.

Airbnb wil zijn aanbod uitbreiden. Het werkt aan vluchtboekingen en biedt al uitstapjes tijdens vakanties aan.

Hotelketen Accor en reissite Expedia zouden ook hebben geboden op Luxury Retreats. Ze zouden er meer geld voor over hebben gehad, maar Luxury Retreats koos voor Airbnb, omdat het daar meer zelfstandigheid zou hebben. Accor kocht vorig jaar Onefinestay, een andere site die luxe huizen verhuurt, en is in onderhandeling om ook Travel Keys over te nemen. Expedia heeft de vakantiesite HomeAway en de luxe tak Luxury Rentals.