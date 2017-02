Snapchat-oprichter kan half miljard verdienen

SAN FRANCISCO - Evan Spiegel, een van de oprichters van Snapchat, kan meer dan een half miljard dollar verdienen als de beursgang een succes wordt. Hij krijgt dan 36,8 miljoen aandelen, die 14 tot 16 dollar per stuk waard zijn. In totaal kan het pakket dus een waarde van 588 miljoen dollar krijgen, omgerekend 552 miljoen euro.

Door ANP - 16-2-2017, 19:12 (Update 16-2-2017, 19:12)

Persbureau Bloomberg heeft de waarde uitgerekend. De laatste keer dat een topman zo veel verdiende, was Mark Zuckerberg bij de beursgang van Facebook in 2012. Hij had zeven jaar eerder 120 miljoen Facebook-opties gekregen. Die waren toen 6 cent per stuk waard, in totaal dus 7,2 miljoen dollar, maar dat was bij de beursgang gestegen naar in totaal meer dan 4,5 miljard dollar.

Het aandelenpakket van Spiegel komt bovenop het belang dat hij al in Snapchat heeft. Dat is 3,4 miljard dollar waard.