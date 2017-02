Ook Tinder komt met video's

ANP Ook Tinder komt met video's

SAN FRANCISCO - Tindergebruikers kunnen binnenkort mogelijk filmpjes opnemen om zichzelf aan te prijzen. Tinder heeft de startup Wheel opgenomen, een videonetwerk waar mensen gefilmde verhalen kunnen opnemen, vergelijkbaar met de Stories op Snapchat.

Door ANP - 16-2-2017, 18:51 (Update 16-2-2017, 18:51)

De video-optie wordt binnenkort ingebouwd in de app, maakte Tinder donderdag bekend. Het is nog niet duidelijk hoe dat er precies uit komt te zien. Het is ook niet bekend hoeveel Tinder betaalt voor Wheel.