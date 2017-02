Wereld kijkt naar verkeerslicht Bodegraven

BODEGRAVEN - Het nieuwe voetgangersverkeerlicht voor smartphoneverslaafden in Bodegraven krijgt wereldwijde aandacht. De +lichtlijn, een ledstrip in de stoep die meekleurt met het stoplicht, werd dinsdag onthuld en wordt deze week beschreven in diverse Europese en Amerikaanse media.

Door ANP - 16-2-2017, 13:52 (Update 16-2-2017, 13:52)

The Washington Post schrijft donderdag over het stoplicht en baseert zich daarbij deels op berichtgeving van techsite The Verge van een dag eerder. Ook de Engelse krant The Guardian schreef woensdag al over de verkeerslichten. Zowel de Oostenrijkse Kronenzeitung als de Duitse site Gigatech wijst op de gelijkenissen met een speciaal verkeerslicht in het Duitse Augsburg. Daar werd een reeks lampjes in de stoep gelegd.

Ook in Nederland is er het nodige te doen om de verkeerslichten. Veel partijen, waaronder Veilig Verkeer Nederland, vinden dat slecht gedrag op deze manier goedgekeurd wordt. Zij vinden juist dat de smartphone niet gebruikt moet worden in het verkeer.