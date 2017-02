'Waardering Snap tot meer dan 22 miljard'

NEW YORK - Snap, het bedrijf achter de app Snapchat waarmee gebruikers elkaar foto's en video's kunnen sturen die na verloop van tijd weer verdwijnen, kan bij de beursgang worden gewaardeerd tussen de 19,5 miljard tot 22,2 miljard dollar. Dat meldden ingewijden rond het bedrijf.

Door ANP - 16-2-2017, 11:31 (Update 16-2-2017, 11:31)

De afgelopen tijd werd gesproken over een prijskaartje van 20 miljard tot 25 miljard dollar. Begin deze maand werd bekend dat Snap een aanvraag heeft ingediend voor een beursgang in New York die 3 miljard dollar in het laatje moet brengen. Het beurssymbool wordt 'SNAP'.

Dagelijks maken gemiddeld rond de 158 miljoen mensen gebruik van SnapChat.