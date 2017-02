Cisco heeft moeite met de cloud

ANP Cisco heeft moeite met de cloud

SAN JOSE - Cisco Systems heeft het moeilijk, nu steeds meer bedrijven overstappen van eigen hardware naar de cloud. De omzet is in het afgelopen kwartaal 2 procent gedaald en kan in de komende drie maanden ook dalen, of in het beste geval gelijk blijven.

Door ANP - 16-2-2017, 1:21 (Update 16-2-2017, 1:21)

Ook de winst van Cisco kan achterblijven. De sombere verwachtingen hebben te maken met een matige vraag van bedrijven naar nieuwe netwerkapparatuur.