Celstraf geëist tegen Facebook-kinderlokker

ANP Celstraf geëist tegen Facebook-kinderlokker

UTRECHT - Een 35-jarige man uit Woudenberg heeft volgens justitie in 2015 seks gehad met een veertienjarig Belgisch meisje nadat hij via Facebook contact met haar had gelegd. Na maanden chatten en het zenden van naaktfoto's door het meisje kwam het in de zomer van 2015 tot eenmalig seksueel contact in de bestelbus van de man, stelde het Openbaar Ministerie woensdag.

Door ANP - 15-2-2017, 17:28 (Update 15-2-2017, 17:28)

De inwoner van Woudenberg (Utrecht) hoorde voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden waarvan zes voorwaardelijk tegen zich eisen. De officier van justitie vond bewezen dat de man zich in de zomer van 2015 schuldig had gemaakt aan seks met het veertienjarige meisje. Ook is hem grooming en het bezit en verwerven van kinderporno ten laste gelegd. Grooming is digitaal kinderlokken.

Hoewel het meisje destijds vrijwillig meewerkte, noemde ze het achteraf ''het domste wat ze had kunnen doen". De officier eiste ook onder meer een meldplicht, een behandelverplichting en controle op het internetgebruik van de verdachte.

De rechtbank in Utrecht doet over twee weken uitspraak.