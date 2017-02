Banen weg bij maker Angry Birds

HELSINKI - De maker van het populaire spelletje Angry Birds, Rovio, gaat bezuinigen. Volgens persbureau Bloomberg verdwijnen bij het bedrijf mogelijk 35 banen, zo'n 10 procent. Rovio voert de bezuinigingen door in een poging weer te kunnen groeien.

De veranderingen hebben vooral plaats op de afdeling die zich bezig houdt met het maken van animaties. De productie van spelletjes of video's komt door de ontslagronde niet in gevaar, liet een woordvoerder woensdag weten. "We werken nauw samen met onze medewerkers om te kijken hoe we onze animatie-afdeling, de ondersteunende functies en het management kunnen organiseren."

Het Finse bedrijf heeft de afgelopen jaren al honderden mensen moeten ontslaan. Het bleek niet in staat om het succes van Angry Birds te kunnen herhalen. Bovendien is de aandacht voor het spel en de bijbehorende merchandise sterk aan het afnemen.