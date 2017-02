TomTom: vlotter uitwisselen verkeersdata

AMSTERDAM - TomTom komt met een nieuwe toepassing waarmee het voor steden, wegbeheerders en andere partijen eenvoudiger wordt om verkeersdata uit te wisselen. De navigatiedienstverlener maakte woensdag de lancering van de dienst Road Event Reporter wereldkundig, zonder daarbij financiële details te verstrekken.

Door ANP - 15-2-2017, 13:10 (Update 15-2-2017, 13:10)

Volgens TomTom kan met het beter afstemmen van verkeersdata tijd en brandstof worden bespaard. Dat laatste zorgt ook voor een verminderde uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

Ook kan de data worden gebruikt voor het in kaart brengen en analyseren van de prestaties van het verkeersnetwerk. "Door deze data te delen kunnen wegbeheerders, transportbedrijven en andere gebruikers direct invloed uitoefenen op verkeer", aldus TomTom.

De Road Event Reporter is beschikbaar in alle landen waarin TomTom actief is.