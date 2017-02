Meer DDoS-aanvallen door IoT-apparaten

SAN FRANCISCO - DDoS-aanvallen, waarbij servers worden overspoeld met informatieaanvragen en daardoor uitvallen, nemen wereldwijd vermoedelijk alleen maar toe in aantal en omvang. De oorzaak daarvan ligt bij apparaten die deel uitmaken van het Internet of Things (IoT), aldus dienstverlener Akamai. IoT-apparaten zijn bijvoorbeeld routers en IP-camera's.

Door ANP - 15-2-2017, 11:17 (Update 15-2-2017, 11:17)

In het rapport 'State of the Internet' schrijft Akamai dat de IoT-apparaten steeds vaker de bron zijn van grootschalige aanvallen. Steeds meer mensen kopen dergelijke apparaten, die niet altijd uitblinken in veiligheid, waardoor het steeds eenvoudiger wordt om met kwaadaardige software een groot botnet te creëren en een aanval te lanceren. Vooral software- en technologiebedrijven zijn slachtoffer van deze cyberaanvallen. Ook mediabedrijven en organisaties die actief zijn op entertainmentgebied zijn geliefd onder hackers.

Niet alleen via botnets werden aanvallen uitgevoerd. Ook op andere manieren werden cyberaanvallen uitgevoerd, bijvoorbeeld door SQL-databases te wijzigen. Dergelijke aanvallen via zogeheten 'webapplicaties' vinden vooral hun oorsprong in de Verenigde Staten (28 procent van het totaal), maar op de tweede plek staat Nederland, waar 17 procent van de aanvallen zijn oorsprong had.