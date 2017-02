Wedstrijden E-Divisie miljoen keer bekeken

ZEIST - Het is dan wel virtueel, het gras is te groen, je broekje wordt nooit vies en Messi zal in het echt nooit bij Ajax spelen. Toch scoort de E-Divisie wel degelijk. De voetbalvariant met gamers die namens een eredivisieclub om het Nederlands kampioenschap in FIFA 17 spelen wordt veel bekeken. Na vijf speelrondes heeft de teller al de miljoen gepasseerd.

Door ANP - 15-2-2017, 11:01 (Update 15-2-2017, 11:01)

Op YouTube waarop alle wedstrijden (live) te zien zijn en ook een heus praatprogramma over de E-Divisie met analyses wordt uitgezonden, blijft de teller doorlopen. Gemiddeld leverde elke speelronde 170.000 views op, de wedstrijden van de e-sporter van Ajax zijn het meest bekeken met ruim 230.000 kijkers.

Sinds deze week loopt het wedstrijdschema van de E-Divisie zelfs gelijk aan het speelprogramma van de echte eredivisie. Wedstrijden als Feyenoord - PSV en Ajax - Feyenoord komen er dus ook aan. Het enige verschil? Ajax staat in de virtuele wereld wel bovenaan.