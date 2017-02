Amsterdam pakt radicalisering online aan

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat via social media proberen radicaliserende boodschappen te vinden en in te dammen. Ook wordt er dit voorjaar een speciale app gelanceerd waarmee ambtenaren, professionals en sleutelfiguren uit de moslimwereld makkelijk informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast is er een speciaal team met kennis van polarisatie, extremisme en radicalisering dat online actief wordt.

Door ANP - 15-2-2017, 10:58 (Update 15-2-2017, 10:58)

Dat heeft de gemeente Amsterdam woensdag bekendgemaakt. Sociale media spelen een steeds grotere rol bij polarisatie en radicalisering, stelt de gemeente. "Wij willen met deze aanpak als gemeente beter inspelen op deze ontwikkeling", stelt een woordvoerder.

Verder wordt onder meer training voor professionals ontwikkeld om radicalisering online te kunnen signaleren. Ook worden 'ambassadeurs' opgeleid om ongewenste boodschappen op internet tijdig te signaleren. Ook wil Amsterdam een online dashboard ontwikkelen om de enorme hoeveelheid aan informatie op sociale media te kunnen filteren en monitoren.

Amsterdam is al twaalf jaar bezig radicalisering en polarisatie te bestrijden via diverse wegen. Dit is de eerste keer dat Amsterdam ook online op dit gebied actief wordt.