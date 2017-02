Qantas biedt gratis Netflix en Spotify

SYDNEY - Mensen die met de Australische nationale luchtvaartmaatschappij Qantas vliegen, kunnen aan boord gratis gebruik maken van wifi. Netflix en Spotify Premium zijn inbegrepen. Ook kunnen ze live sportwedstrijden kijken via tv-zender Foxtel. Het pakket geldt alleen voor binnenlandse vluchten. In totaal worden tachtig toestellen geschikt gemaakt. De eersten daarvan zijn bijna klaar.

Qantas heeft het aanbod woensdag bekendgemaakt. De wifiverbinding wordt volgens de maatschappij tien keer zo snel als de bestaande aansluitingen in vliegtuigen. Qantas maakt gebruik van een breedbandnetwerk dat Australië in het hele land aan het aanleggen is.

Netflix en Spotify Premium zijn niet alleen onderweg te gebruiken, maar tot 30 dagen na aankomst. Foxtel is drie dagen lang toegankelijk.