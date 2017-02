Apple werkt aan vingerafdruksensor in scherm

CUPERTINO - Apple wil de vingerafdrukscanner van de iPhone mogelijk verplaatsen naar het scherm. Het bedrijf heeft dinsdag patent gekregen op een speciale sensor die in het display is ingebouwd. The Verge heeft het octrooi gevonden.

Door ANP - 15-2-2017, 0:37 (Update 15-2-2017, 0:37)

Het systeem werkt met infrarood-diodes. Als het werkbaar is, zou Apple zijn Touch ID kunnen laten vallen. Een scanner in het scherm bespaart ruimte en biedt mogelijkheden voor nieuwe toepassingen.

Het is ontwikkeld door LuxVue, een dochter van Apple die zich richt op energiezuinige LED-schermen.