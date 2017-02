Facebook zet geluid van video's standaard aan

MENLO PARK - Filmpjes op Facebook starten al automatisch als je erlangs scrollt, maar voortaan staat ook standaard het geluid aan. Facebook heeft dat dinsdag aangekondigd. Volgens Facebook verwachten mensen die op een telefoon kijken dat het geluid altijd aan is.

Door ANP - 14-2-2017, 22:44 (Update 14-2-2017, 22:44)

Het is mogelijk het geluid van filmpjes niet te laten horen, bijvoorbeeld door de telefoon op stil te zetten. Een andere optie is het geluid van filmpjes standaard uit te zetten in de instellingen.

Facebook probeert ook verticaal opgenomen filmpjes er beter uit te laten zien door de previews te vergroten. Het is in Android ook mogelijk om de filmpjes naar de hoek van de app te verplaatsen, zodat het filmpje blijft spelen tijdens het scrollen.

Facebook komt binnenkort ook met een video-app voor tv. Gebruikers van Apple TV, Amazon Fire TV en Samsung Smart TV kunnen de filmpjes van hun vrienden en gevolgde pagina's dan op hun televisiescherm bekijken.