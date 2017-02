Beurs Amsterdam investeert in webinars

ANP Beurs Amsterdam investeert in webinars

AMSTERDAM - Euronext steekt geld in webcasts en webinars. Het moederbedrijf van de aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon heeft daarvoor een meerderheidsbelang genomen in een bedrijf uit Capelle aan den IJssel, Company Webcast. Dat levert zulke diensten aan bedrijven en gemeenten.

Door ANP - 14-2-2017, 20:11 (Update 14-2-2017, 20:16)

Volgens Euronext zijn webcasts belangrijk voor bedrijven om te communiceren met partners en klanten.

Euronext betaalt 3,6 miljoen euro voor 51 procent van de aandelen in Company Webcast.