Ombudsman onderzoekt digitale postbus overheid

DEN HAAG - Na een reeks klachten over de digitale postbus van MijnOverheid.nl gaat de Nationale ombudsman onderzoek doen. Zowel de Nationale ombudsman als het programma MAX Ombudsman krijgt geregeld klachten over gemiste berichten in de digitale postbus.

Door ANP - 14-2-2017, 20:03 (Update 14-2-2017, 20:26)

Omroep MAX heeft daarom een speciaal meldpunt opgericht om klachten te verzamelen. De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen neemt die klachten mee in een onderzoek. Hij wil weten tegen welke problemen mensen aanlopen bij het gebruik van de Berichtenbox. Van Zutphen zei dat dinsdag in het MAX-programma Meldpunt!

In de Berichtenbox van MijnOverheid.nl komen brieven van onder meer de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), gemeenten, provincies en waterschappen.

Ruim zes miljoen mensen hebben de digitale postbus inmiddels geactiveerd. Volgens Omroep Max kan nog niet iedereen er goed mee uit de voeten. ''Zo zien mensen rekeningen of oproepen over het hoofd, waardoor ze extra kosten maken door aanmaningen en incasso’s.''

Van Zutphen zei in Meldpunt! dat onder de mensen die het lastig vinden de Berichtenbox te gebruiken ouderen zijn en mensen die zich de aanschaf van een computer niet kunnen veroorloven.