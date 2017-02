Estse premier wil vrij dataverkeer binnen EU

ANP Estse premier wil vrij dataverkeer binnen EU

TALLINN - Premier Jüri Ratas van Estland heeft in een brief opgeroepen om vrij verkeer van data tot de 'vijfde vrijheid' van de Europese Unie te maken. Ratas heeft de brief volgens ERR aan Jean-Claude Juncker (President van de Europese Commissie), Donald Tusk (President van de Europese Raad), Joseph Muscat (premier Malta) en Paolo Gentiloni (premier Italië) gestuurd.

Door ANP - 14-2-2017, 15:15 (Update 14-2-2017, 15:15)

Momenteel kent de Europese Unie vier vrijheden, te weten: vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Dat Estland daar data graag aan toe wil voegen, komt niet helemaal als een verrassing. Oud-president Toomas Hendrik Ilves heeft er ook al een aantal keer op gehamerd. Bovendien staat Estland bekend als een koploper in de EU als het aankomt op technologische ontwikkelingen.

Binnenkort wordt in Rome gevierd dat zestig jaar geleden de handtekeningen werden gezet onder het Verdrag van Rome. Daaruit ontstond, via diverse constructies, uiteindelijk de Europese Unie. Naast het jubileum wordt er in Brussel hard gewerkt aan de Digital Single Market (DSM), een digitale versie van de eengemaakte markt. Een aantal plannen met betrekking tot de DSM gaat al snel in werking. Zo vervallen in juni roamingkosten binnen de EU en moet er binnenkort een einde komen aan geoblocking. Daarmee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om in Spanje naar Uitzending Gemist te kijken. Het voorstel van Estland sluit naadloos op deze plannen aan, zo is de gedachte.