ANP Google moet betalen om patentschending Chrome

AUSTIN - Google moet 20 miljoen dollar (zo'n 19 miljoen euro) betalen vanwege de schending van vier patenten in Chrome. Een rechter in Texas heeft volgens The Register de inmiddels overleden Lucent-ontwikkelaar Allen Rozman en Alfonso Cioffi in het gelijk gesteld.

Door ANP - 14-2-2017, 14:46 (Update 14-2-2017, 14:46)

Het duo stapte in 2013 naar de rechter omdat van mening was dat Google vier antimalwarepatenten schond in de Chrome-webbrowser. Voor Google komt de uitspraak als een tegenslag aangezien een eerdere uitspraak juist in het voordeel van de techgigant uitviel.

Het is niet voor het eerst dat Google in de problemen komt door patentmisbruik in Chrome. In 2012 gebeurde het ook al eens.