Nokia komt met 'vernieuwde' 3310

ESPOO - Voor iedereen die gevoelig is voor mobieltjesnostalgie heeft Nokia goed nieuws. Tenminste dat beweert VentureBeat. Volgens die website presenteert de Finse telefoonmaker later deze maand tijdens Mobile World Congress in Barcelona een vernieuwde Nokia 3310.

Door ANP - 14-2-2017, 12:24 (Update 14-2-2017, 12:24)

De 3310 is een van de meest iconische mobiele telefoons ooit geproduceerd. Het apparaat verving in 2000 de 3210 en groeide al snel uit tot een klassieker. In totaal gingen er 126 miljoen 3310's over de toonbank. Wat de 3310 vooral zo populair maakte, was de lange accuduur (niet uren, maar dagen), het lichte gewicht (133 gram) en stoot- en krasbestendigheid. Van de 3310 werd weleens gezegd dat het zelfs een wereldoorlog zou overleven.

Wat Nokia precies gaat doen met de reïncarnatie van de 3310 is een raadsel. Over het uiterlijk en de functionaliteit van het mobieltje is nog niets bekend. Over de prijs heeft VentureBeat al wel wat opgepikt. De nieuwe 3310 moet zes tientjes gaan kosten.