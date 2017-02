Britse koningin opent Cyber Security Centre

LONDEN - De Britse koningin Elizabeth opent dinsdag officieel het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) in Londen. Het NCSC, dat al een een paar maanden aan het opstarten is, maakt onderdeel uit van een groter plan van de Britse overheid om het land weerbaar te maken tegen online bedreigingen. In totaal heeft Londen zo'n 2,24 miljard euro uitgetrokken in de strijd tegen cybercrime en cyberterrorisme.

Door ANP - 14-2-2017, 11:57 (Update 14-2-2017, 11:57)

De druk op Groot-Brittannië wordt volgens The Guardian steeds sterker. In de eerste drie maanden van het bestaan van het NCSC zijn al zeker 188 aanvallen afgewend. Een groot deel daarvan is afkomstig van Russische hackers.

Het NCSC wordt onderdeel van de Britse inlichtingendienst GCHQ. Om op volle oorlogssterkte te komen, worden de komende maanden nog zeker honderd nieuwe beveiligingsexperts aangetrokken.