ANP Notificatiewijziging Twitter valt slecht

SAN FRANCISCO - Twitter veranderde maandag de manier waarop gebruikers op de hoogte worden gebracht als ze door iemand op een lijst zijn geplaatst. De verandering leverde dusdanig veel kritiek op dat het veiligheidsteam van Twitter al na twee uur besloot de wijziging weer ongedaan te maken.

Door ANP - 14-2-2017, 10:07 (Update 14-2-2017, 10:07)

Via het 'Twitter Safety'-account maakte het platform bekend gebruikers niet langer te informeren als ze door anderen op een lijst waren geplaatst. Volgens Twitter werden deze notificaties toch alleen maar als hinderlijke spam beschouwd.

Al snel werd duidelijk dat gebruikers de notificaties helemaal niet als spam zagen, in tegendeel zelfs. Trollen maken gretig gebruik van lijsten om hele groepen slachtoffers in één tweet te kunnen benaderen. Op de hoogte worden gesteld van een plaatsing op een lijst is voor gebruikers dus dé manier om te voorkomen te worden bestookt door trollen.