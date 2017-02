'Meer dan 20 miljoen Apple Music-abonnees'

SAN FRANCISCO - Het in 2015 gelanceerde Apple Music groeit volgens Apple's software en services-baas Eddy Cue gestaag door. Inmiddels zouden meer 20 miljoen mensen betalen voor toegang tot de streamingdienst. Cue zei dat tijdens de Recode Media Conference.

Door ANP - 14-2-2017, 9:20 (Update 14-2-2017, 9:20)

Cue kwam niet met exacte cijfers, maar volgens hem loopt het lekker met de muziekdienst. In september van het afgelopen jaar kwam Apple wel met cijfers en toen hing het aantal abonnees nog op 19 miljoen. Ondanks het groeiende ledental is Cue nog niet helemaal tevreden over hoe het gaat met Apple Music. Volgens hem maken wereldwijd zo'n 100 miljoen mensen gebruik van een streamingdienst, maar is dat nog maar een fractie van het totale aantal muziekliefhebbers.

Apple hoopt zich te kunnen onderscheiden met eigen videocontent en exclusives. Over dat laatste heeft Cue een duidelijk mening. Wat hem betreft zijn exclusives een goede manier voor muziekdiensten en artiesten om aan gerichte reclame te doen voor de korte termijn, maar mag een album nooit heel lang exclusief blijven. "Op de lange termijn zijn exclusives slecht voor de industrie", aldus Cue.