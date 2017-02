Amazon lanceert Skype-concurrent Chime

SEATTLE - Amazon heeft de handschoen opgepakt in de strijd met Skype. De online retailer en dienstverlener heeft een eigen applicatie gelanceerd waarmee zakelijke gebruikers kunnen videobellen, Chime.

Door ANP - 14-2-2017, 8:31 (Update 14-2-2017, 8:31)

Amazon prijst Chime niet alleen aan als een veiliger alternatief voor Microsofts Skype for Business, GoToMeeting van Citrix en Cisco WebEx, volgens het het bedrijf van CEO Jeff Bezos is het ook goedkoper. Bedrijven kunnen al met Chime aan de slag voor 2,50 dollar (zo'n 2,35 euro) per gebruiker terwijl bijvoorbeeld een zakelijk Skype-account al snel het dubbele kost.

In totaal kunnen zestien mensen deelnemen aan een Chime-gesprek. Daarvoor moeten ze wel gebruikmaken van de desktopapplicatie, want de mobiele app ondersteunt vooralsnog slechts acht gebruikers per sessie. Om de privacy van chats te kunnen waarborgen, maakt Amazon gebruik van 256-bit encryptie. Die zelfde mate van versleuteling gebruikt Amazon ook voor zijn andere zakelijke diensten.