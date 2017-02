Disney breekt met YouTuber PewDiePie

LOS ANGELES - Disney heeft alle banden verbroken die het had met YouTuber PewDiePie. De Zweedse vlogger postte volgens het bedrijf recentelijk negen keer antisemitische clips op zijn kanaal, dat 53 miljoen abonnees heeft.

Een van de video's was het resultaat van een crowdfundingactie van de Zweed, die twee mensen in India betaalde om een bord omhoog te houden met daarop de tekst 'Dood aan alle joden". Google reageerde daarop door advertenties van het kanaal te verwijderen.

Het bedrijf dat de zaken runt van PewDiePie, die eigenlijk Felix Kjellberg heet, is onderdeel van Disney's Maker Studio's. In een statement aan The Hollywood Reporter zegt die organisatie: "Alhoewel Felix een publiek heeft gecreëerd door provocatief en dwars te zijn, is hij deze keer duidelijk te ver gegaan, wat heeft geresulteerd in video's die ongepast zijn."

PewDiePie is de populairste YouTuber, zijn video's zijn in totaal bijna 14,7 miljard keer bekeken.