Facebook wil concurrent YouTube worden

MENLO PARK - Facebook onderhandelt met de muziekindustrie over het tonen van videoclips. Het netwerk zou daarmee een concurrent van YouTube kunnen worden. Daarom was Facebook afgelopen weekeinde te gast bij het feestje rond de Grammy Awards.

Door ANP - 13-2-2017, 23:24 (Update 13-2-2017, 23:24)

Persbureau Bloomberg sprak met onderhandelaars van de platenmaatschappijen. ''We hopen dat ze werken aan licenties voor muziek op de hele site'', zei de president van de branche, de National Music Publishers Association. De deal zou niet alleen moeten gaan over het publiceren van videoclips, maar ook over muziek in de filmpjes van gebruikers.

Een deal met Facebook kan de muziekindustrie miljarden opleveren. Bovendien kan het de branche helpen om YouTube onder druk te zetten, dat te weinig zou optreden tegen schending van auteursrechten.