Oostenrijker omgekomen tijdens Pokémon Go

RIEDAU - Een zeventienjarige jongen uit Oostenrijk is om het leven gekomen tijdens het spelen van Pokémon Go. Hij wandelde midden in de nacht over de stoep, toen hij werd geschept door een auto die moest uitwijken voor een tegenligger. De bestuurder dacht dat hij een lantaarnpaal had geraakt en reed verder. Hij kon uiteindelijk worden gevonden en opgepakt.

Door ANP - 13-2-2017, 21:34 (Update 13-2-2017, 21:34)

Het ongeluk gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag, rond 2.30 uur. Ongeveer twee uur later waarschuwde de moeder van de jongen de politie, omdat hij nog niet thuis was gekomen. Na een uur zoeken werd hij bewusteloos langs de kant van de weg gevonden. In het ziekenhuis bleek dat hij was overleden.