ANP App belooft pikante filmpjes privé te houden

SAN FRANCISCO - Uitgelekte sekstapes kunnen op meerdere manieren schade berokkenen aan betrokken personen, maar de makers van de nieuwe app Rumuki zeggen de oplossing te hebben gevonden. De app moet er volgens The Next Web voor zorgen dat niemand meer een seksfilmpje - of andere beschamende video - kan uploaden of afspelen zonder dat alle betrokken partijen daar toestemming voor hebben geven.

Door ANP - 13-2-2017, 13:52 (Update 13-2-2017, 13:52)

Rumuki versleutelt je video's en genereert daarbij twee aparte sleutels, in het geval van een pikante homevideo voor beide partners één. Als de video eenmaal is opgenomen kan deze alleen worden afgespeeld als de twee eigenaren van de sleutels daar toestemming voor geven. Voor iedere volgende blik op het filmpje, moet opnieuw toestemming worden verschaft. Zodra je een sleutel definitief intrekt, is het over met de pret. De tegenpartij heeft de video dan nog wel, maar deze is versleuteld en daarmee praktisch onbruikbaar. Wraakporno door een boze ex zou daarmee tot het verleden moeten behoren.

De makers van de app benadrukken dat video's te allen tijde op je smartphone blijven staan en niet naar het web worden gestuurd. Om de goede bedoelingen te bewijzen, heeft het team achter Rumuki een deel van de broncode van de app vrijgegeven.