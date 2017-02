'Facebooknieuws is een snack, geen maaltijd'

SAN FRANCISCO - Flipboard-CEO Mike McCue is er heilig van overtuigd dat je je dagelijkse nieuwsselectie niet kunt laten afhangen van uitsluitend algoritmes. "Er is geen algoritme voor waar of niet waar, feit of leugen. En er is ook geen algoritme dat aangeeft of een bericht belangrijk, interessant en verrijkend is. Een nieuwsbericht is meer dan alleen eentjes en nulletjes," aldus McCue in de Recode Decode-podcast van Kara Swisher.

Door ANP - 13-2-2017, 13:17 (Update 13-2-2017, 13:17)

McCue vindt het een slechte zaak dat steeds meer mensen hun nieuws uitsluitend van social media plukken. Hij waarschuwt ervoor dat algoritmes altijd menselijke ondersteuning nodig hebben als het om nieuws gaat. Hij gebruikt de Facebooktijdlijn als voorbeeld. "Na een half uur op verhalen te hebben geklikt in je tijdlijn heb je nooit echt een voldaan gevoel. Het is niet dat je op dat half uur kunt terugkijken en kunt denken dat je die tijd echt zinvol besteed hebt en de rest van de dag zonder andere informatie kunt. Het is een beetje alsof je al je eten vervangt voor chips."

Nepnieuws en extremisme op social media moeten volgens McCue veel harder worden aangepakt. Hij vindt het onbegrijpelijk dat je nu na een blokkade gewoon een nieuw account kunt aanmaken en verder kunt gaan met je praktijken. "Een ban op de ene site zou ook gevolgen moeten hebben voor andere sites. Als je je misdraagt op Twitter moet je niet alleen van Twitter geknikkerd worden, maar ook van alle andere platforms."