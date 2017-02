Sony-hackers lijken nu banken aan te pakken

MOUNTAIN VIEW - Symantec vermoedt dat een aantal grote banken het slachtoffer zijn geworden van hetzelfde hackerscollectief dat eerder onder meer Sony en de centrale bank van Bangladesh hackte. Volgens beveiligingsexperts zijn ruim honderd bedrijven - veelal banken - sinds oktober van het afgelopen jaar onder vuur genomen. De gebruikte middelen doen vermoeden dat het om de roemruchte Lazarus Group gaat.

Door ANP - 13-2-2017, 12:30 (Update 13-2-2017, 12:30)

De getroffen bedrijven zijn verspreid over zeker 31 landen, schrijft het Symantec Security Response-team op zijn blog. De aanvallen kwamen aan het licht nadat een Poolse bank melding maakte van onbekende malware op een aantal bedrijfssystemen. Sindsdien is die malware onder meer waargenomen in de Verenigde Staten, Mexico, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Symantec doet alleen uitspraken over landen met meer dan drie meldingen van de malware, het is dus niet duidelijk of ook een Nederlands bedrijf het slachtoffer is geworden.

Het staat niet vast dat de Lazarus Group achter de aanvallen zit, maar het heeft er volgens de beveiligers van Symantec wel alle schijn van. Lazarus kwam eerder in het nieuws door de Sony-hack uit 2014. De hackers maakten daarbij vele terabytes aan bedrijfsgevoelige data buit bij de filmtak van Sony.