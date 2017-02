ACM waarschuwt voor ongeldige abonnementen

AMSTERDAM - Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor louche abonnementen op websites die 'exclusieve' kortingen bieden op onlineaankopen. De ACM ziet dat de bedrijven die deze diensten aanbieden consumenten onder druk zetten om te betalen, terwijl zij dit vaak niet verplicht zijn.

Door ANP - 13-2-2017, 11:44 (Update 13-2-2017, 11:44)

Bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM, zijn de afgelopen tijd veel meldingen binnengekomen over agressieve telefonische verkopers. Consumenten worden benaderd om een abonnement af te sluiten op een onlinekortings- of cashbackdienst. Zij krijgen dan toegang tot een website waar zij gebruik kunnen maken van aanbiedingen of waar zij via aankopen punten kunnen sparen die later verzilverd worden.

Pas als een consument schriftelijk heeft ingestemd met een abonnement op een onlinekortingsdienst is er sprake van een geldige overeenkomst, legt de toezichthouder uit. Consumenten die niet hebben getekend hoeven dan ook niet te betalen. Ook niet als ze incassobrieven krijgen of een incassobureau dreigt met dagvaarding of hoge kosten.