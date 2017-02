Apple dient 'mysterieus' apparaat in bij FCC

ANP Apple dient 'mysterieus' apparaat in bij FCC

CUPERTINO - Apple heeft een nieuw, mysterieus apparaat ingediend bij de FCC, de organisatie die gaat over Amerikaanse telecomregelgeving. Het 'draadloze apparaat', zoals Apple het noemt, heeft een serienummer gekregen, maar dit nummer is anders dan dat van alle bestaande Apple-producten.

Door ANP - 13-2-2017, 9:06 (Update 13-2-2017, 9:06)

Volgens MacRumors werkt het nieuwe apparaat met Bluetooth LE en NFC. Wat het verder allemaal kan en doet, is niet bekend. De informatie over het draadloze apparaat is door Apple onder strikte geheimhouding doorgespeeld aan de FCC.

Er doen al een poosje geruchten de ronde dat Apple aan een slimme speaker werkt waarin spraakassistent Siri een belangrijke rol speelt, maar dit is nooit bevestigd. Zo'n apparaat zou moeten concurreren met de Home van Google en de Echo van Amazon. Verder zou het nu ingediende apparaat een nieuwe Apple TV kunnen zijn of een nieuwe AirPort-router. Ook is niet uit te sluiten dat het niet zozeer om een apparaat gaat, maar om een nieuwe draadloze chip die bijvoorbeeld in iPhones, Macs of de Apple TV gebruikt kan worden.