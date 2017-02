Ook GHCQ waarschuwt voor Russen

LONDEN - De Britse geheime dienst GHCQ heeft zondag gewaarschuwd dat de Britse nationale veiligheid voortdurend onder vuur ligt als gevolg van cyberaanvallen. In de Britse krant Sunday Times zegt het hoofd van het National Cyber Security Centre van GHCQ, Ciaran Martin, dat de Russen de grootste bedreiging vormen. Eerder al waarschuwde de Britse minister van financiën Philip Hammond dat hacks en cyberaanvallen de nationale infrastructuur op de knieën kunnen dwingen.

Volgens Martin is Groot-Brittannië de afgelopen drie maanden 188 keer doelwit geweest van zware aanvallen. Veel daarvan vormden een 'gevaar voor de nationale veiligheid'. Het is te zien dat de Russen op cybergebied het aantal aanvallen aan het opvoeren zijn.

"In het geval van ministeries is het doel om in de systemen te komen om zo informatie te verzamelen over het Britse beleid op allerlei gebieden, van energie tot diplomatie tot informatie over een bepaalde bedrijfstak", aldus Martin. De Russen voeren het aantal aanvallen op. "Onderdeel daarvan is een reeks aanvallen op politieke instituties, politieke partijen en parlementaire organisaties en daarvoor zijn stevige bewijzen van onze internationale partners die breed gedragen worden."

Hammond zei eerder al dat de afgelopen zes maanden het NCSC ruim 34 duizend 'potentiële aanvallen' op ministeries en openbare figuren heeft afgeslagen. Dat komt neer op zo'n tweehonderd hackpogingen per dag. De voormalige minister van defensie en buitenlandse zaken waarschuwde dat de 'internetrevolutie' ook een dreiging met zich meebrengt. "Naast gehackte fluitketels en koelkasten, kunnen ook apparaten van het internet of things, zoals zelfrijdende auto's, een groot gevaar voor de veiligheid vormen als de juiste veiligheidsmaatregelen niet worden getroffen.''