ANP Lessen cyberveiligheid voor Britse scholieren

LONDEN - De Britse regering trekt miljoenen ponden uit om scholieren lessen in cyberveiligheid aan te bieden. Dat moet volgens Britse media voorkomen dat op termijn een tekort ontstaat aan experts die het land kunnen verdedigen tegen digitale dreigingen.

Door ANP - 11-2-2017, 14:09 (Update 11-2-2017, 14:09)

In Groot-Brittannië werken momenteel al zo'n 58.000 deskundigen op het gebied van digitale veiligheid, maar volgens een parlementaire commissie is dat nog niet genoeg. De regering hoopt daarom zo'n 5700 scholieren van 14 jaar en ouder te verleiden om tot vier uur per week speciale lessen te volgen.

De overheid trekt volgens The Independent tot 20 miljoen pond (ruim 23 miljoen euro) uit voor de lessen, die buiten schooltijd gaan plaatsvinden. Experts gaan de tieners trainen en beoordelen. Het gaat om een vijfjarige proef die moet zorgen dat ook in de toekomst voldoende deskundigen beschikbaar zijn.

De Britse autoriteiten zien cyberaanvallen als een gevaar voor de nationale veiligheid. Zo wordt gevreesd dat criminelen of buitenlandse mogendheden zullen proberen om belangrijke computersystemen over te nemen.