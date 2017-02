Kiezer heeft kieswijzers voor het uitkiezen

RIJSWIJK - Hoe 'groen’ of 'roze’ zijn de partijen die op 15 maart strijden om de gunst van de kiezer en hoe denken ze over wiet? Voorafgaand aan de verkiezingen raadplegen miljoenen Nederlanders kieswijzers op internet. Naast de bekende StemWijzer en het Kieskompas, dat zaterdag online ging, zijn er steeds meer toepassingen voor speciale doelgroepen op internet te vinden. Een greep uit het aanbod van sites die al in de lucht zijn of de komende tijd online gaan.

Door ANP - 11-2-2017, 0:38 (Update 11-2-2017, 0:38)

Stemmentracker: Is niet gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s maar op het stemgedrag van alle fracties in de Tweede Kamer. Bezoekers kunnen kijken of dat stemgedrag overeenkomt met hun eigen politieke voorkeur. De site is, net als Stemwijzer, een initiatief van Prodemos, een onafhankelijke organisatie die betrokkenheid van de burger bij de democratische rechtsstaat wil vergroten.

Groen Kieskompas: Laat de kiezer aan de hand van tientallen stellingen op het gebied van natuur en milieu zien hoe 'groen’ de partijen zijn. Is een initiatief van milieu-organisaties Natuur & Milieu, Vogelbescherming, Greenpeace, Milieudefensie Wereld Natuur Fonds en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. De wijzer, die 12 februari live gaat, is ontwikkeld door Kieskompas.

Jongerenkieswijzer: Kieswijzer van een tiental landelijke jongerenorganisaties, waaronder de LSVB, ISO, Nationale Jeugd Raad, FNV Jong en CNV Jongeren. Jongeren bepalen hun keuze aan de hand van de thema’s duurzaamheid, zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en inclusiviteit (het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt). Volgens de planning gaat de site 15 februari online.

Partijwijzer NPO: Ook op jongeren gericht is de partijwijzer van NPO 3, NPO 3 FM en NPO FunX die het omschrijven als ,,een onlinetool waarmee de 800.000 jongeren die dit jaar voor het eerst mogen stemmen ontdekken welke partijen passen bij hun standpunten.

Dierenkieswijzer: Kieswijzer van zestien dierenwelzijnsorganisaties verenigd in de Dierencoalitie. In een reeks stellingen geven partijen aan wat hun punten zijn op het gebied van dierenwelzijn en hoe hoog ze die in het vaandel hebben staan.

Gayvote: geeft geen concreet stemadvies maar een overzicht van de 'roze’standpunten van een aantal partijen en kandidaten. Via de site, een initiatief van COC Nederland, kunnen partijen laten zien wat ze de afgelopen periode hebben gedaan voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) en wat ze beloven voor de komende periode.

Cannabis KiesWijzer: Geeft onder het motto ´Laat je stem niet in rook opgaan´ een overzicht van partijstandpunten over softdrugs. De wijzer is een initiatief van de Stichting Maatschappij en Cannabis, een belangenvereniging binnen de cannabissector.

Kiescoach Libelle: Stemhulp voor lezeressen van tijdschrift Libelle en andere vrouwen die nog twijfelen waarop ze moeten stemmen. Ze krijgen advies op basis van een lijst met vragen over ,,thema’s die belangrijk zijn in het leven van de Libelle-lezeres, zoals gezondheidszorg, onderwijs, vrijheid van meningsuiting, veiligheid, vluchtelingenopvang en pensioenen''.

Kieswijzer Zelfstandigen Bouw: Stemhulp van belangenorganisatie voor zzp’ers in bouw, hout en techniek. Geeft partijkeuze aan op basis van acht op zzp’ers toegespitste stellingen

FairKiezingswijzer: Beoordeelt verkiezingsprogramma’s van zittende partijen in de Tweede Kamer op de mate waarin ze rekening houden met de belangen van ontwikkelingslanden. Gemaakt door Fair Politics van de Foundation Max van der Stoel, die zich sterk maakt voor internationale solidariteit.

MVO Kieswijzer: Initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International en Unicef. Legt de verkiezingsprogramma’s van de elf grootste politieke partijen langs de meetlat op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

StemWijsOuders.nl: Stemwijzer voor ouders met opgroeiende kinderen. De zeventien stellingen gaan over onderwijs, opvoeden, de verdeling werk en zorg en opvang. De stemwijzer, die 13 februari online gaat, is ontwikkeld door de organisaties Ouders & Onderwijs en Voor Werkende Ouders.