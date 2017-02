Kieskompas de lucht in

ANP Kieskompas de lucht in

AMSTERDAM - Na de StemWijzer is vrijdag rond middernacht in aanloop naar de verkiezingen in maart ook de tweede grote stemhulp, het Kieskompas, online gegaan. Beide sites voorzagen bij vorige verkiezingen miljoenen twijfelende kiezers van informatie.

Door ANP - 11-2-2017, 0:08 (Update 11-2-2017, 0:08)

Kieskompas begon in 2006 als initiatief van dagblad Trouw en politicoloog André Krouwel van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2007 is het een aparte onderneming. Bij de verkiezingen vier jaar geleden voorzag de site volgens Krouwel meer dan twee miljoen mensen van informatie.

De StemWijzer wordt traditioneel het meest geraadpleegd. Rond de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 trok de site ruim 4,8 miljoen bezoekers. De stemhulp, die maandag online ging, trok tot en met donderdag volgens maker ProDemos al meer dan een miljoen bezoekers.

De werkwijze van StemWijzer en Kieskompas verschillen. Bezoekers kunnen bij de Stemwijzer met 'eens', 'oneens' of 'geen van beide' reageren op de stellingen. Kieskompas maakt gebruik van een vijfpuntsschaal: van helemaal mee eens naar helemaal niet mee eens.